В Сети распространяется фейковая информация о сборе помощи пожарным Азова

В Интернете распространяется фейк о сборе денег и вещей для пожарных Азова Ростовской области, которые уже третьи сутки тушат возгорание на нефтебазе.

«В социальных сетях распространяется недостоверная информация о сборе средств и вещей для пожарных, задействованных при тушении нефтебазы в Азове. Главное управление МЧС России по Ростовской области просит следить за сообщениями в официальных источниках», — говорится в официальном комментарии.

Между тем, как пишут региональные СМИ, площадь пожара в Азове увеличилась вдвое — с 3200 кв. метров до 6300 кв. метров. Напомним, 19 июня на месте ЧП произошла разгерметизация второй цистерны.

В спасательной операции задействованы более 200 специалистов МЧС и областного Департамента по ЧС.

«Привлечены спасатели из разных районов Ростовской области. Администрацией Азова и неравнодушными жителями организован подвоз для них питьевой воды. Руководство гостиницы «Прибой» обеспечивает ликвидаторов питанием», — сообщает администрация Азова.

На месте происшествия работают оперативный штаб, состоящий из руководства города и региональных спасательных служб, лаборатория Роспотребнадзора, проводящая мониторинг состояния окружающей среды.

Несколько раз в день в разных частях Азова проводится отбор проб воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций химических веществ не выявлено.

Фото и видео ГУ МЧС по РО