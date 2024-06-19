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Пожар на нефтебазе в Азове тушат уже больше суток

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Сегодня, 19 июня, на нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара.

Новости Ростовской области

19 июня утром МЧС сообщило о локализации крупного пожара на ЗАО «Азовпродукт». Напомним, возгорание произошло 18 июня после атаки БПЛА. Огонь распространился на площади 3200 кв. метров.

Сегодня здесь произошла разгерметизация второго резервуара.

«К сожалению, не удаётся стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16.40 произошла разгерметизация 2-го резервуара. Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара», — написал в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На месте тушения развернут оперативный штаб, работают пожарный поезд, лаборатория Роспотребнадзора.

«В пробах атмосферного воздуха, отобранных утром 19 июня на территории жилой застройки города в трех точках, превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не установлено», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по региону.

С пожаром борются 200 сотрудников МЧС, привлечено 49 единиц техники. Принимаются все меры для ликвидации возгорания, в том числе пенные атаки.

Фото ГУ МЧС России по Ростовской области

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Таганрогская правда
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