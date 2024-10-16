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В селе под Таганрогом во время пожара погиб мужчина-инвалид

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В селе Малая Неклиновка под Таганрогом во время пожара в частном доме погиб  мужчина-инвалид, который не мог передвигаться самостоятельно.

Новости Таганрога

Как сообщает служба ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о пожаре в доме на улице Заречной поступило на пульт дежурного ночью. На место выехали шесть сотрудников МЧС и две спецмашины. К их прибытию огнем было охвачено все помещение, обрушилась кровля.

Возгорание на площади 16 квадратных метров было ликвидировано. Во время тушения в доме было обнаружено тело 48-летнего мужчины-инвалида.

«Предварительно, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки»,- пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на Дону местный житель сжег 17 построек.

Фото ГУ МЧС Ростовской области

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Таганрогская правда
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