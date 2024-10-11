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Хотел избавиться от ос: на Дону местный житель сжег 17 построек

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Теперь жителю Белокалитвинского района Ростовской области грозит уголовная ответственность.

Новости Ростовской области

О крупном пожаре, случившемся 6 октября в поселке Горняцкий Белокалитвинского района, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

«При высадке саженцев местный житель наткнулся на гнездо земляных ос. Избавиться от неприятного соседства пенсионер решил кардинально — сжечь. Гнездо вспыхнуло, а вместе с ним и сухостой. Из-за сильного ветра огонь мгновенно перекинулся на жилые дома. Всего выгорели 17 строений», — отмечается в сообщении.

Общая площадь пожара составила 490 кв. метров. Сгорели жилой дом, два летних дачных домика и 14 хозпостроек. С огнем боролись 10 пожарных, привлекалось 3 единицы техники. Пострадавших среди людей нет.

Напомним, на всей территории Ростовской области сохраняется действие особого противопожарного режима.

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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