В селе под Таганрогом в гараже сгорел автомобиль

Во время праздничных майских выходных произошел пожар в гараже на территории частного домовладения в селе Крюково Матвеево-Курганского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Хозяйка увидела, как из гаража валит дым и вызвала пожарных. На место происшествия выехали пять сотрудников МЧС и две спецмашины. К их прибытию огонь распространился на площади 24 квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Как позже выяснилось, причиной ЧП стал аварийный режим работы электрооборудования находящегося в гараже автомобиля.

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Фото ГУ МЧС по РО