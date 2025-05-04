В селе под Таганрогом в гараже сгорел автомобиль

Во время праздничных майских выходных произошел пожар в гараже на территории частного домовладения в селе Крюково Матвеево-Курганского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Хозяйка увидела, как из гаража валит дым и вызвала пожарных. На место происшествия выехали пять сотрудников МЧС и две спецмашины. К их прибытию огонь распространился на площади 24 квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать.
Как позже выяснилось, причиной ЧП стал аварийный режим работы электрооборудования находящегося в гараже автомобиля.
Ранее мы рассказали, что в Ростове на пожаре погибла 55-летняя женщина.
Фото ГУ МЧС по РО
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