166 ландшафтных пожаров произошло в Ростовской области за неделю

За прошедшую неделю на территории региона произошло 166 ландшафтных пожаров на площади 35,77 га, сообщает Департамент по ЧС Ростовской области.



Областная противопожарная служба за неделю с 30 сентября по 6 октября провела 299 выездов, из них на тушение пожаров — 146.

«В районах выезда областных пожарных частей ликвидировано 87 пожаров. В ликвидации последствий ДТП спасательные расчеты были задействованы 18 раз, оказана помощь 21 пострадавшему», — привели цифры в ДПЧС по РО.

Также сообщается, что на водных объектах погиб 1 человек.

Согласно оперативному прогнозу ГУ МЧС по Ростовской области, 7 октября по всей территории региона ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса.

Фото ДПЧС по РО