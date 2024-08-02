Главная » Новости Ростовской области

В Ростове начался суд над супругами, жестоко убившими младенца

На чтение 1 мин Просмотров 64 Опубликовано

Ростовский областной суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении супругов Якова и Анастасии Майбороды, которые обвиняются в убийстве их 8-месячной дочери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Новости Ростовской области

Преступление было совершено в апреле 2023 года  в квартире дома в Суворовском микрорайоне Ростова. По версии следствия, супруги убили малышку, а затем пытались спрятать тело.

«Чтобы создать видимость непричастности к совершению преступления мать погибшего ребенка сделала в правоохранительные органы заведомо ложное заявление о похищении дочери неизвестными лицами», — пишет источник.

В отношении супругов было возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «в», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ — убийство группой лиц малолетнего.

По ходатайству обвиняемых, дело рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей. К настоящему моменту процедура отбора присяжных заседателей завершена, коллегия сформирована, суд приступил к слушанию дела по существу.

Ранее мы рассказали, что в Ростове 40-летнего мужчину осудят за развратные действия.

Фото срин видео объединенной пресс-службы судов Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область суд убийство ребенка
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru