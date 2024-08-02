Ростовский областной суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении супругов Якова и Анастасии Майбороды, которые обвиняются в убийстве их 8-месячной дочери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Преступление было совершено в апреле 2023 года в квартире дома в Суворовском микрорайоне Ростова. По версии следствия, супруги убили малышку, а затем пытались спрятать тело.

«Чтобы создать видимость непричастности к совершению преступления мать погибшего ребенка сделала в правоохранительные органы заведомо ложное заявление о похищении дочери неизвестными лицами», — пишет источник.

В отношении супругов было возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «в», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ — убийство группой лиц малолетнего.

По ходатайству обвиняемых, дело рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей. К настоящему моменту процедура отбора присяжных заседателей завершена, коллегия сформирована, суд приступил к слушанию дела по существу.

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Фото срин видео объединенной пресс-службы судов Ростовской области