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В Ростове 40-летнего мужчину осудят за развратные действия

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В Ростовской области передано в суд уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Аксайского района, который обвиняется в покушении на развратные действия в отношении двух малолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

По данным следствия, в феврале нынешнего года фигурант  в состоянии алкогольного опьянения преследовал двух девочек в районе многоквартирного дома, расположенного на улице Орбитальной в Ростове.

«Совершить в отношении них противоправные действия злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку одна из девочек успела войти в квартиру, где проживала, а во время преследования второй девочки его спугнул прохожий», — пишет источник.

Благодаря получившей распространение в соцсетях видеозаписи злоумышленник был оперативно задержан и заключен под стражу.

Ранее мы рассказали, что двум жителям Ростовской области вынесен приговор за убийство.

Фото и видео rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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