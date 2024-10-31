В Ростовскую область завезли табак из  Бангладеш и Малави

В конце октября в Ростовскую область завезено 75 тонн импортного табачного сырья, сообщает региональный Россельхознадзор.

Продукция поступила с 28 по 30 октября на склад временного хранения в Батайске. Табачное сырье, выращенное в Бангладеш и Малави, ввезено на территорию донского региона автомобильным транспортом. Она соответствует нормам действующего законодательства в области обеспечения карантина растений.

«Специалистами Россельхознадзора выданы акты федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля. Продукция выпущена в обращение», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на Дону 8% проб молочной продукции не соответствует требованиям безопасности.

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