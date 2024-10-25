На Дону 8% проб молочной продукции не соответствует требованиям безопасности

Производителям выдано 46 предписаний об устранении нарушений.

В Ростовской области с начала 2024 года специалистами Центра гигиены и эпидемиологии и его филиалами проведены лабораторные исследования 2130 проб молока и молочной продукции на соответствие требованиям техрегламентов.

По результатам исследований проб, не соответствующих требованиям по содержанию химических контаминантов, не выявлено. А удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 1,1% и не превышает среднемноголетние показатели, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В то же время по физико-химическим показателям, определяющим качество молочной продукции не соответствовали требованиям 8% проб, что также не превышает среднемноголетние показатели, говорится в сообщении.

Производителям ведомством выдано 46 предписаний об устранении нарушений. Нескольким предприятиям вынесены решения о прекращении действия декларации о соответствии, а в отношении двух производителей — ООО «Купидон» и ИП Касьяновой А.А. — удовлетворены судебные иски Роспотребнадзора в части запрета производства молочной продукции.

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