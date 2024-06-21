В Ростовскую область завезли 97 тонн импортных арбузов

В Ростовскую область с 16 по 19 июня поступило более 97 тонн импортных арбузов. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Под контролем специалистов ведомства прибывшая из Узбекистана продукция вначале поступила на склад временного хранения в Батайске.

В отобранных от поступившей продукции образцах карантинных объектов не обнаружено, — пишет источник.

Сейчас арбузы уже поступили в продажу.

Ранее мы рассказали, что особо опасный вредитель обнаружен на полях Ростовской области.

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