На полях Ростовской области обнаружен особо опасный вредитель – вредная черепашка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Личинки вредителя зерновых колосовых культур 2-го и 3-го возрастов нашли при проведении планового фитосанитарного обследования.

Полное развитие личинок вредной черепашки проходит за 20–45 дней и заканчивается во время восковой спелости зерна. Личинки 2-го возраста повреждают колосья — поврежденные плёнки белеют, цветки не развиваются. Личинки старших возрастов и молодые имаго повреждают зёрна в колосьях, — пояснили специалисты регионального Россельхозцентра.

Из-за воздействия вредной черепашки производимая мука будет низкого качества, а если в партии будет 3–15% поврежденных зерен, то она будет и вовсе непригодна для хлебопечения. Отмечается, что ущерб от вредителя, карантинного для стран-импортёров российского зерна, увеличивается при недостатке влаги на полях.

Руководителям хозяйств области необходимо наблюдать присутствие и численность вредной черепашки на посевах зерновых колосовых культур. При превышении экономического порога вредоносности необходимо проводить обработки инсектицидами, — пишет источник.

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