В Ростовскую область завезли 49 тонн сухофруктов из Узбекистана

В Ростовскую область с начала декабря было завезено 49 тонн сухофруктов из Узбекистана. Груз поступил на склад временного хранения в городе Батайске, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
В частности, на территорию донского региона поступило 22 тонны смеси сухофруктов, 26 тонн изюма и одна тонна чернослива.
«Продукция ввезена на территорию региона в соответствии с нормами действующего законодательства в области обеспечения карантина растений», — пишет источник.
После завершения всех предусмотренных законодательством процедур продукция была выпущена в продажу.
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Фото 61.fsvps.gov.ru
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