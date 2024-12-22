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В Ростовскую область завезли 49 тонн сухофруктов из Узбекистана

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В Ростовскую область с начала декабря было завезено 49 тонн сухофруктов из Узбекистана. Груз поступил на склад временного хранения в городе Батайске, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Новости Ростовской области

В частности, на территорию донского региона поступило 22 тонны смеси сухофруктов, 26 тонн изюма и одна тонна чернослива.

«Продукция ввезена на территорию региона в соответствии с нормами действующего законодательства в области обеспечения карантина растений», — пишет источник.

После завершения всех предусмотренных законодательством процедур продукция была выпущена в продажу.

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Фото 61.fsvps.gov.ru

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Таганрогская правда
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