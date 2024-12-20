Россельхозцентр по Ростовской области рассказал, как правильно выбрать новогоднюю ёлку

Ёлка — главный атрибут новогодних праздников, поэтому хочется, чтобы она была свежей, яркой и не вредила здоровью.

Хвойный аромат не только заряжает праздничным настроением, но и хорошо влияет на организм. Хвоя выделяет фитонциды, которые дезинфицируют воздух, нормализуют работу нервной системы, укрепляют иммунитет и ускоряют обмен веществ. Специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области рассказали, как выбрать новогоднее дерево, чтобы оно было именно таким, не теряло свежести и не заразило комнатные растения вредителями и болезнями.

Ощущаем аромат

Возьмите несколько иголок и разомните их в руках. Если запаха не почувствовали — лучше пройти мимо такого дерева. Также обратите внимание на ветки. Они должны быть эластичными и легко сгибаться при нажатии.

Определяем состояние

На коре не должно быть плесени, тёмных пятен. А вот присутствие смолы, наоборот, хороший знак. Это показатель здорового дерева. Глубокий зелёный цвет, голубоватый оттенок — признаки качественного дерева. А вот жёлтый и оранжевый говорят о том, что ёлка старая и обезвоженная, а значит, осыплется быстро.

Помогаем ёлке адаптироваться

Ни в коем случае не заносите дерево с улицы сразу в тёплое помещение — перепад температур губителен. Лучше оставьте ёлку в прохладном месте, на крайний случай в подъезде или прихожей, примерно на час. Не следует устанавливать новогоднюю красавицу неподалеку от батарей — иголки опадут быстрее, чем вы ожидали.

Ухаживаем за деревом

Если хотите максимально продлить жизнь зелёной красавицы, раз в два дня орошайте её из пульверизатора. Только предварительно отключите гирлянду. А ещё не забывайте подливать воду в подставку или песок и чаще проветривайте комнату. Рассчитать, сколько воды нужно ёлке, поможет простая математика: на каждые 2,5 сантиметра в диаметре ствола дерево должно поглощать около 1 литра воды в день.

В качестве подкормки можно сделать специальный раствор: в литре воды необходимо развести одну измельчённую таблетку аспирина и три чайных ложки сахара. Аспирин играет роль антисептика и препятствует размножению гнилостных бактерий, а сахар служит питательным веществом.

Новогодняя елка может простоять в квартире 7-14 дней. Сосна — до 28 дней, а любители украшать пихту, смогут любоваться ею до одного месяца и даже дольше.

Фото из архива