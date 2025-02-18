В Ростовскую область из Бельгии доставили 427 тонн табака

С начала февраля в Ростовскую область завезли 427 тонн импортного табачного сырья, сообщает региональный Россельхознадзор.

Весь груз поступил на склад временного хранения в Батайске. На территорию региона он был доставлен автомобильным транспортом из Бельгии. Само же табачное сырье произведено в Бангладеш, Малави, Испании, Зимбабве, Мозамбике и Индии.

«Продукция ввезена на территорию региона в соответствии с нормами действующего законодательства в области обеспечения карантина растений», — пишет источник.

Сейчас на продукцию выданы необходимые документы, и она поступила в продажу.

Ранее мы рассказали, что в Ростовскую область завезли 90 тонн сухофруктов из Узбекистана.

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