В Ростовскую область завезли 90 тонн сухофруктов из Узбекистана

За прошедшую неделю в Ростовскую область было завезено 90 тонн подкарантинной продукции, поступившей из Узбекистана, сообщает региональный Россельхознадзор.
На склад временного хранения в Батайске поступило 46 тонн смеси сухофруктов, 14 тонн изюма и 27 тонн чернослива. А на склад временного хранения в Новошахтинске завезли три тонны свежих мандаринов.
«Специалистами ведомства был произведен отбор образцов. Карантинных объектов в них не обнаружен», — пишет источник.
Сейчас продукция уже выпущена в продажу.
Ранее мы рассказали, что из Ростовской области отправлено на экспорт 375 тысяч тонн зерна.
Фото 61.fsvps.gov.ru
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