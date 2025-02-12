В Ростовскую область завезли 90 тонн сухофруктов из Узбекистана

За прошедшую неделю в Ростовскую область было завезено 90 тонн подкарантинной продукции, поступившей из Узбекистана, сообщает региональный Россельхознадзор.

На склад временного хранения в Батайске поступило 46 тонн смеси сухофруктов, 14 тонн изюма и 27 тонн чернослива. А на склад временного хранения в Новошахтинске завезли три тонны свежих мандаринов.

«Специалистами ведомства был произведен отбор образцов. Карантинных объектов в них не обнаружен», — пишет источник.

Сейчас продукция уже выпущена в продажу.

Ранее мы рассказали, что из Ростовской области отправлено на экспорт 375 тысяч тонн зерна.

Фото 61.fsvps.gov.ru