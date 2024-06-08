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В Ростовском зоопарке у пары черных лебедей вылупились птенцы

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Четыре птенца повсюду следуют за своими родителями, находясь рядом с ними в зоопарке, посетителей просят не шуметь.

Новости Ростовской области

О радостном событии Ростовский зоопарк рассказал на своих информационных ресурсах:

У пары наших черных лебедей вылупились малыши! Птенцы везде следуют за своими родителями, которые зорко следят за их безопасностью. Интересной особенностью лебедя является то, что в высиживании яиц принимает участие самец, однако на ночь эту обязанность всегда принимает самка.

Отмечается, что в дикой природе даже относительно небольшие помехи, такие как продолжительный шум, могут заставить лебедей изменить место пребывания. Поэтому посетителей, которые находятся в зоопарке рядом с пернатыми, просят не шуметь.

Ранее мы сообщали, что в Ростовском зоопарке новорожденных тигрят выкармливали люди.

Фото и видео Ростовского зоопарка

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Таганрогская правда
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