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В Ростовской области значительно выросло число желающих поступить на военную службу по контракту

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В штабе Южного военного округа рост желающих связывают с атакой ВСУ на Курскую область. Ежедневно в пункте отбора, расположенном в донской столице, заключается контракт с более чем 40 добровольцами.

#СВО

«В связи с последними событиями, количество желающих заключить контракт увеличивается с каждым днем. Все граждане, которые обращаются в пункт отбора, при положительном решении военно-врачебной комиссии, в течение суток готовы к убытию в воинские части» — рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Ростова-на-Дону майор Игорь Минюков.

Инструктора пункта отбора проводят с каждым кандидатом индивидуальные беседы, рассказывают о социальных гарантиях, правах и обязанностях при заключении контракта.

«Также все претенденты проходят медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор. По результатам проведенного отбора и с учетом пожеланий кандидата определяется его будущее место прохождения военной службы», — сообщили в пресс-службе ЮВО.

Специалисты оформляют необходимые документы в течение одного-двух дней, после чего кандидаты, прошедшие отбор, отправляются в воинские части для прохождения военной подготовки. Подписывают контракт как военнослужащие запаса, так и те, кто в первый раз вступает на этот путь.

«Конечно, на мое решение повлияли и последние события в Курске. Я сам прекрасно понимаю, что нет никаких гарантий, что это может не произойти в нашей области. Поэтому нужно помогать Родине, защищать людей наших. Хватит сидеть дома, надо уже самому что-то предпринимать», — приводит источник слова одного из добровольцев.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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