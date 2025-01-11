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В Ростовской области жители пострадавших от атаки БПЛА домов получат компенсационные выплаты

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Об этом 11 января заявил врио губернатора Юрий Слюсарь. Глава региона побывал на месте падения БПЛА в Куйбышевском районе Ростовской области.

Новости Ростовской области

Напомним, в ночь на 10 января силы российской ПВО отразили атаку из 16 БПЛА. Пострадали школа, дом культуры, автомобили и несколько строений в Куйбышевском и Мясниковском районах. Травмы получил один из местных жителей.

«В Куйбышевском районе жизненно важные коммуникации не пострадали от атаки. Восстановить дома можно, и сделать это нужно в кратчайшие сроки, чтобы люди могли вернуться в собственное жилье. Главная проблема — сильно поврежденная крыша в одном из домов, которая может обрушиться. Поручил своему заместителю Сергею Бодрякову и главе района Алексею Голосовскому вместе со специалистами МЧС оперативно вывезти имущество жильцов для сохранности и провести оценку необходимых работ», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Компенсационные выплаты после оценки ущерба получат все пострадавшие и в Куйбышевском районе, и в Мясниковском. В селе Чалтырь тоже повреждено огнем частное домовладение. Один из жильцов получил травмы, он госпитализирован в ростовскую БСМП, где получает необходимую помощь.

«Отдельно поручил министрам образования и культуры в кратчайшие сроки оценить затраты на восстановление местной школы и дома культуры. Средства на ремонт выделим из резервного фонда. В понедельник дети должны выйти на учебу», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Иллюстрация: скрин видео из Telegram Юрия Слюсаря

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Таганрогская правда
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