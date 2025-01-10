Утром 10 января в Ростовской области средства ПВО отражают массированную воздушную атаку ВСУ. Уже сбито 16 беспилотников, произошли пожары в селах Чалтырь и Крым, сообщает в своем telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, в результате атаки БПЛА возник пожар в частном доме, загорелись припаркованные рядом автомобили в селе Чалтырь Мясниковского района. На месте работают дежурные пожарные расчеты. Также в селе Крым возгорание ликвидируют на территории производственного предприятия.

«В хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения беспилотника повреждения получили несколько строений. На данный момент известно о выбитых стеклах, посеченных фасадах и кровле в семи жилых домах и школе», — сообщил глава донского региона.

По оперативной информации, никто из людей не пострадал. Информация уточняется.

Фото Сергея Плишенко