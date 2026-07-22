В Ростовской области житель поселка госпитализирован после того, как его сбил пассажирский поезд

В Ростовской области 67-летнего мужчину госпитализировали после того, как его сбил пассажирский поезд. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Инцидент произошел на перегоне Тарасовка — Миллерово. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы транспортной полиции установили личность пострадавшего — им оказался житель поселка Тарасовского.

«По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта», — отметили в ведомстве.

В настоящее время мужчина находится в больнице. Полицейские проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

В ведомстве напомнили, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Переходить пути можно только в специально отведенных местах — по пешеходным мостам, тоннелям и переездам. На станциях, где таких сооружений нет, следует пользоваться настилами, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области 80-летняя женщина погибла под пассажирским поездом.

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