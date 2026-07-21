В Ростовской области 80-летняя женщина погибла под пассажирским поездом

В Ростовской области транспортные полицейские устанавливают обстоятельства гибели пожилой женщины на железной дороге. Инцидент произошел на перегоне между станциями Шахтная и Каменоломни.

19 июля 2026 года в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Шахтная поступило сообщение о том, что пассажирский поезд смертельно травмировал женщину. На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

«По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Личность погибшей установлена — ею оказалась 80-летняя жительница города Шахты», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение.

Транспортная полиция напоминает, что остановить движущийся поезд непросто: за одну секунду он преодолевает расстояние в 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет около километра. При приближении к железной дороге необходимо быть предельно собранным и внимательным.

Переходить пути следует только в установленных местах — по пешеходным мостам, тоннелям или переездам. На станциях, где таких сооружений нет, нужно пользоваться настилами, предварительно убедившись в отсутствии поезда.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ростовской области жительница Красного Сулина погибла под поездом на станции Шахтная.

Фото из архива