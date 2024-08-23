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В Ростовской области житель частного дома погиб во время пожара

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Вечером 22 августа в Ростовской области во время большого пожара в частном доме погиб 44-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Сообщение о пожаре на улице Арсенальной города Каменска поступило на пульт дежурного в 23.40. На место выехали 12 сотрудников МЧС и три спецмашины. От огня, который распространился на площади 130 квадратных метров, взорвался газовый баллон. Ликвидировать возгорание  удалось только в 01.53.

На месте происшествия было обнаружено тело погибшего мужчины. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее мы рассказали, что на улице Ростова пьяный рецидивист с ножом напал на мужчину.

Фото МЧС РО (из архива)

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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