Вечером 22 августа в Ростовской области во время большого пожара в частном доме погиб 44-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Арсенальной города Каменска поступило на пульт дежурного в 23.40. На место выехали 12 сотрудников МЧС и три спецмашины. От огня, который распространился на площади 130 квадратных метров, взорвался газовый баллон. Ликвидировать возгорание удалось только в 01.53.
На месте происшествия было обнаружено тело погибшего мужчины. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
Ранее мы рассказали, что на улице Ростова пьяный рецидивист с ножом напал на мужчину.
Фото МЧС РО (из архива)
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