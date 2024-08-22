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На улице Ростова пьяный рецидивист с ножом напал на мужчину

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя донской столицы, который подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Преступление было совершено 20 августа вблизи многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Воровского в Ростове. Фигурант в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим 50-летним знакомым и нанес ему несколько ударов ножом в туловище. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

«Во время допроса подозреваемый признал вину. Установлено, что ранее он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — пишет источник.

Сейчас расследование продолжается. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области супругам дали по 5,5 лет за многолетнее истязание приемных детей.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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