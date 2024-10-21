В Ростовской области женщина упала в мусорный контейнер

Донские спасатели помогли женщине, которая упала в люк заглубленного мусорного контейнера на площадке для сбора ТБО и не смогла выбраться самостоятельно.

Как сообщает пресс-служба регионального ДПЧС, происшествие случилось в минувшую субботу, 19 октября, в Сальске на улице на улице Ленина. Как местная жительница умудрилась оказаться в контейнере – история умалчивает.

Известно, что о произошедшем ЧП прохожие сообщили в службу 112. К месту выехали четверо спасателей, которые помогли женщине выбраться наружу с помощью лестницы. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Ранее мы рассказали, что в Ростове мужчина во время пожара выпрыгнул с четвертого этажа.

Фото ДПЧС по РО