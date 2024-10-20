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В Ростове мужчина во время пожара выпрыгнул с четвертого этажа

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Ночью 20 октября в Ростове произошел пожар на четвертом этаже многоэтажки на улице Волкова. Владелец квартиры, спасаясь от огня, выпрыгнул в окно, сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Предварительной причиной происшествия стала непотушенная сигарета, с которой уснул 42-летний мужчина. Увидев, что квартира пылает, он выпрыгнул в окно. С множественными травмами его госпитализировали в больницу.

«Прибывшие на место восемь сотрудников МЧС и две спецмашины ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Ростове загорелся цех по производству металлопластиковых окон.

Фото ГУ МЧС по РО

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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