Ночью 20 октября в Ростове произошел пожар на четвертом этаже многоэтажки на улице Волкова. Владелец квартиры, спасаясь от огня, выпрыгнул в окно, сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС.

Предварительной причиной происшествия стала непотушенная сигарета, с которой уснул 42-летний мужчина. Увидев, что квартира пылает, он выпрыгнул в окно. С множественными травмами его госпитализировали в больницу.

«Прибывшие на место восемь сотрудников МЧС и две спецмашины ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Ростове загорелся цех по производству металлопластиковых окон.

Фото ГУ МЧС по РО