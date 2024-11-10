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В Ростовской области женщина и ребенок погибли в тройном ДТП с автобусом

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Авария, унесшая жизни женщины-водителя и 7-летней девочки, произошла днем 10 ноября в Семикаракорском районе Ростовской области.

Новости Ростовской области

В 12.10 на 3 км + 100 м автодороги «Константиновск-Тацинская» Семикаракорского района женщина-водитель (ее личность устанавливается), управляя Renault Logan, по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения. Иномарка влетела в рейсовый автобус Higer, который двигался по маршруту «Константиновск — Ростов-на-Дону».

После столкновения Renault загорелся. А затем в автобус врезался Ford Focus, двигавщийся в попутном направлении. 

«В результате ДТП неустановленный водитель Renault Logan и несовершеннолетний пассажир этого автомобиля (предположительно, девочка 7 лет) погибли. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в связи с аварией проводит прокуратура Ростовской области.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее мы рассказывали, что на Дону в ДТП погибла 18-летняя пассажирка.

Фото: Госавтоинспекция РО

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аварии ГАИ Госавтоинспекция ДТП Ростовская область
Таганрогская правда
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