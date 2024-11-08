На Дону в ДТП погибла 18-летняя пассажирка

Аварию спровоцировал водитель пикапа, уснувший за рулем.

В Ростовской области произошло смертельное ДТП на 160-м км трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск.

По данным региональной Госавтоинспекции, утром 5 ноября 54-летний водитель пикапа Mitsubishi L200 «уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения» и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Renault Logan.

В результате ДТП водитель автомобиля Renault с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение, а ее 18-летняя пассажирка скончалась на месте аварии. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция по РО