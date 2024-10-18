В Ростовской области закрыли суши-бар из-за грубых санитарных нарушений

В роллах, которые реализовывал бар сети общественного питания «Суши Даром» в Ростове-на-Дону, Роспотребнадзор обнаружил бактерии кишечной палочки.

Сотрудниками санитарного ведомства выявлены и другие грубые нарушения действующего законодательства в точке общепита, расположенной по адресу: Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 20. Решением Ворошиловского районного суда донской столицы деятельность суши-бара приостановлена на 30 суток.

«В рамках санитарно-эпидемиологического расследования в отношении предприятия общественного питания «Суши Даром» ИП Нам А.О. выявлены грубые нарушения требований действующего законодательства. В их числе: неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние предприятия, нарушения условий хранения скоропортящейся пищевой продукции, отсутствие у части работников личных медицинских книжек», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

В ходе расследования были проведены лабораторные испытания. Так, почти во всех смывах с объектов производственного назначения и рук работников точки общепита обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В готовой продукции (роллы) также обнаружены бактерии группы кишечной палочки и другая микрофлора.

Изображение от freepik