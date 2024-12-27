В Ростовской области задержаны члены экстремистской  группировки

В Ростовской области поместили под стражу организатора и четверых участников ячейки международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат» (деятельность организации запрещена в Российской Федерации), действовавшей на территории Обливского района.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области, лидеры ячейки неоднократно выезжали в зарубежные лагеря, где получали ложные нетрадиционные религиозные знания.

«Под видом религиозной группы члены ячейки осуществляли вовлечение местных мусульман в экстремистскую деятельность, проводили конспиративные собрания своих последователей, насаждали ложное мнение о неисполнении законодательства РФ, в том числе отрицая необходимость участия мусульман России в СВО. Также члены группы оправдывали деятельность террористических организаций на территории Северного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока», — пишет источник.

На основании материалов УФСБ региональный Следком возбудил уголовные дела в отношении организатора и четверых участников ячейки за организацию деятельности экстремистской организации. Во время обысков в домах подозреваемых изъята экстремистская литература и личные рукописные записи, подтверждающие их причастность к совершению инкриминируемых преступлений.

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Фото УФСБ России по Ростовской области