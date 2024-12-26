В Ростовской области задержали 18-летнего жителя Волгодонска, которого подозревают в совершении 10 поджогов автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

На протяжении примерно трех месяцев фигурант ночью поджигал машины, припаркованные около многоквартирных домов. Все десять автомобилей уничтожены огнем и восстановлению не подлежат. Общая сумма ущерба, причиненного владельцам машин, составила более 4 миллионов рублей.

«Сейчас в отношении молодого человека по всем десяти эпизодам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый заключен под стражу», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что житель Дона в память об отце хранил дома 120 боевых патронов.

Фото ГУ МВД по РО