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Донские полицейские взяли под стражу 18-летнего серийного поджигателя

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В Ростовской области задержали 18-летнего жителя Волгодонска, которого подозревают в совершении 10 поджогов автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Новости Ростовской области

На протяжении примерно трех месяцев фигурант ночью  поджигал машины, припаркованные около многоквартирных домов. Все десять автомобилей уничтожены огнем и восстановлению не подлежат. Общая сумма ущерба, причиненного владельцам машин, составила более 4 миллионов рублей.

«Сейчас в отношении молодого человека по всем десяти эпизодам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый заключен под стражу», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что житель Дона в память об отце хранил дома 120 боевых патронов.

Фото ГУ МВД по РО

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Таганрогская правда
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