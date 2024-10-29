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В Ростовской области задержан межрегиональный наркокурьер с 4 кг мефедрона

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31-летний житель Воронежской области перевозил «синтетику» из Самары для продажи на территории донского региона.

Новости Ростовской области

При проведении оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов Ростовской области на 218 километре автодороги Р-260 Волгоград–Луганск остановили автомобиль Nissan Fuga, за рулем которого находился 31-летний уроженец Воронежской области.

При осмотре транспортного средства предполагаемого межрегионального наркокурьера был обнаружен оборудованный под дефлектором заднего бампера тайник.

«В тайнике мужчина спрятал 4 прозрачных пакета с кристаллической массой бежевого цвета. Согласно исследованию, проведенному экспертами, внутри находилось вещество, содержащее в своем составе мефедрон общей массой почти 4 кг, что является особо крупным размером», — сообщает пресс-служба донского главка.

Оперативники выяснили, что злоумышленник перевозил «синтетику» из Самары для продажи на территории Ростовской области.

В отношении подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что под Таганрогом в нарколаборатории изъяли 1,4 кг мефедрона.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РО

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Таганрогская правда
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