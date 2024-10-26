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В нарколаборатории под Таганрогом изъяли 1,4 кг мефедрона

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В Неклиновском районе задержали трех местных жителей, которые в частном доме организовали нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Новости Таганрога

Противоправная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Трое мужчин в лаборатории синтезировали мефедрон с целью его дальнейшей продажи.

«В ходе обыска оперативники изъяли приготовленный и расфасованный по свёрткам наркотик общей массой почти 1,4 кг, что подтвердила проведённая экспертиза. Также изъяты канистры с прекурсорами, различное оборудование и ёмкости», — пишет источник.

Следователями возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт в особо крупном размере. Фигуранты заключены под стражу.

Ранее мы рассказали, что таганрожец организовал нарколабораторию в пригороде Тихорецка.

Фото ГУ МВД по РО

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Таганрогская правда
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