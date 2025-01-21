В Ростовской области транспортные полицейские задержали 38-летнего мужчину, который сетями ловил рыбу в акватории Цимлянского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

У браконьера изъяли надувную лодку, две ставные лесковые сети общей длинной 120 метров. А также более 140 пойманных рыб: плотву и судака. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», — пишет источник.

Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

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Фото УТ МВД России по СКФО