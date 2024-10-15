В Ростовской области транспортные полицейские задержали пенсионера, который промышлял браконьерством в акватории реки Маныч Веселовского водохранилища, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

У 67-летенего нарушителя изъяли лодку с подвесным мотором, ставные лесковые сети общей длинной 150 метров. А также рыбу разных пород: лещей, густеру, окуней, карасей. Сумма ущерба устанавливается.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов.

«Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части статьи, предполагает лишение свободы на срок до 2 лет», — сообщили в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что на реке Дон задержали братьев-близнецов со ставными сетями.

Фото УТ МВД России по СКФО