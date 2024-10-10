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На реке Дон задержали братьев-близнецов со ставными сетями

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В Ростовской области сотрудники полиции совместно с инспекторами Росрыболовства в акватории реки Дон задержали двух братьев-близнецов, которые занимались незаконным ловом рыбы с использованием запрещенных снастей. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Нарушителей обнаружили ранним утром во время рейда в районе станицы Красноярской Цимлянского района. Двое 51-летний мужчин к этому моменту успели выловить более 200 экземпляров рыбы: судак, сом, лещ, щука, чехонь, карась, густера. Сумма ущерба составила более 620 тысяч рублей.

Полицейские изъяли у браконьеров резиновую лодку, ставные сети и улов. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что трех нарушителей задержали транспортные полицейские на станции Куберле и в порту Волгодонска.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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