На реке Дон задержали братьев-близнецов со ставными сетями

В Ростовской области сотрудники полиции совместно с инспекторами Росрыболовства в акватории реки Дон задержали двух братьев-близнецов, которые занимались незаконным ловом рыбы с использованием запрещенных снастей. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Нарушителей обнаружили ранним утром во время рейда в районе станицы Красноярской Цимлянского района. Двое 51-летний мужчин к этому моменту успели выловить более 200 экземпляров рыбы: судак, сом, лещ, щука, чехонь, карась, густера. Сумма ущерба составила более 620 тысяч рублей.

Полицейские изъяли у браконьеров резиновую лодку, ставные сети и улов. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что трех нарушителей задержали транспортные полицейские на станции Куберле и в порту Волгодонска.

Фото УТ МВД России по СКФО