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В Ростовской области задержали мигранта-педофила

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16 сентября в поселке Щепкин Аксайского района Ростовской области мигрант пытался изнасиловать 14-летнюю школьницу.

Новости Ростовской области

Следственные органы возбудили в отношении гражданина иностранного государства, подозреваемого в совершении преступления, уголовное дело. Мигрант обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

По данным следствия, 16 сентября 2024 года мужчина на остановке общественного транспорта в поселке Щепкин Аксайского района «предпринял попытку совершить противоправные действия в отношении ранее незнакомой ему 14-летней девочки». Однако довести до конца свой преступный умысел подозреваемый не смог — его спугнули прохожие.

«В настоящее время следователь выполняет с участием подозреваемого необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы донского Следственного комитета.

Ранее мы рассказывали, что в Азове перед судом предстанет душитель-уголовник.

Изображение от yanalya на Freepik.

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Таганрогская правда
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