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В Азове перед судом предстанет душитель-уголовник

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Преступление по тяжкой статье он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Новости Ростовской области

В Азове в суд передано дело в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве знакомой женщины, сообщает следком по региону.

По данным следствия, в июне 2024 года фигурант, находясь в домовладении, расположенном в селе Семибалки Азовского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своей 43-летней знакомой, сдавил руками ее шею, после чего задушил, сообщает источник.

На счету душителя — несколько уголовных преступлений, которые были связана с посягательством на чужую собственность. Теперь же его будут судить за убийство. В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину.

Фото: следом по РО

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Таганрогская правда
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