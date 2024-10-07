В Ростовской области задержали браконьеров с уловом на 300 тысяч рублей

Браконьерам, незаконно выловившим более 600 особей рыбы, грозит до пяти лет лишения свободы.

Трех нарушителей задержали транспортные полицейские на станции Куберле и в порту Волгодонска в ходе оперативных мероприятий, проводимых в акватории Цимлянского водохранилища.

У браконьеров изъято 668 особей рыбы: 5 судаков, 1 сом, 95 сазанов, 197 лещей, 238 карасей, 132 окуня. По оценкам специалиста Волгоградского филиала ФГБНУ «ВНИРО», размер причиненного ущерба составил около 300 тысяч рублей.

«Установлено, что злоумышленники не имели разрешения на вылов рыбы. Мужчины установили три специальные лесковые сети длиной 180 метров и, находясь в лодке, руками извлекли из них добытую рыбу. Чтобы не привлекать внимание окружающих, незаконным ловом подельники занимались ранним утром», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В отношении местных жителей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части, предполагает лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

У браконьеров изъяты стеклопластиковая лодка с подвесным мотором, три ставные сети, биоресурсы. Незаконные орудия лова помещены на ответственное хранение и будут уничтожены по решению суда.

Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО