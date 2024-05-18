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В Ростовской области задержали браконьера с карасями и окунями

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Незаконный вылов биоресурсов транспортные полицейские пресекли в порту Волгодонск акватории Цимлянского водохранилища. Рейд проходил в рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2024».

Новости Ростовской области

По подозрению в браконьерстве задержан 50-летний местный житель. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

У мужчины транспортные полицейские изъяли лодку с подвесным мотором, ставные лесковые сети общей длинной 120 метров и рыбу разных пород, среди которых карась и окунь в количестве около 30 штук.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б, в» части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части, предполагает лишение свободы на срок до 2 лет.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области на реке Маныч задержали браконьера с незаконным уловом.

Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО.

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Таганрогская правда
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