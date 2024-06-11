В Ростовской области за сутки два человека утонули в реке

В Ростовской области за минувшие сутки два человека утонули в реке Дон, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Вчера, в Усть-Донецком районе спасатели извлекли из реки тело 36-летнего жителя станицы Мелиховской. Вторая трагедия произошла в хуторе Калинин Багаевского района. Там тело 58-летнего мужчины рыбаки обнаружили в 30 км от места происшествия.

В обоих случаях мужчины отдыхали в компании приятелей и употребляли спиртные напитки перед тем, как пойти купаться в реку.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области неизвестный мужчина утонул в водохранилище.

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