Вчера, 8 июня, в Ростовской области утонул мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Трагедия произошла в городе Волгодонске в районе улица Набережной. Из акватории залива Цимлянского водохранилища спасатели вытащили тело неизвестного мужчины.

Личность, возраст и обстоятельства гибели погибшего устанавливаются. Проводятся следственные мероприятия, — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области на пожаре погиб 9-летний ребенок.

Фото ДПЧС по Ростовской области (из архива)