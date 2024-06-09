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В Ростовской области неизвестный мужчина утонул в водохранилище

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Вчера, 8 июня, в Ростовской области утонул мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Трагедия произошла в городе Волгодонске в районе улица Набережной. Из акватории залива Цимлянского водохранилища спасатели вытащили тело неизвестного мужчины.

Личность, возраст и обстоятельства гибели погибшего устанавливаются. Проводятся следственные мероприятия, — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области на пожаре погиб 9-летний ребенок.

Фото ДПЧС по Ростовской области (из архива)

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Таганрогская правда
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