Вчера, 8 июня, в Ростовской области утонул мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Трагедия произошла в городе Волгодонске в районе улица Набережной. Из акватории залива Цимлянского водохранилища спасатели вытащили тело неизвестного мужчины.
Личность, возраст и обстоятельства гибели погибшего устанавливаются. Проводятся следственные мероприятия, — пишет источник.
Ранее мы рассказали, что в Ростовской области на пожаре погиб 9-летний ребенок.
Фото ДПЧС по Ростовской области (из архива)
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