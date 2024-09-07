В Ростовской области за пожар в жилом доме накажут электриков

В Ростовской области предстанут перед судом инженер-электрик и электромонтажник коммерческой организации, по вине которых произошел пожар в многоквартирном доме в Азове.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ. Рабочие допустили нарушение правил безопасности при ведении электромонтажных работ во время капитального ремонта электроснабжения многоквартирного жилого дома. В результате произошел пожар в одной из квартир, огонь распространился на другие жилые помещения, а также на лестничную площадку подъезда. Все это причинило крупный ущерб жильцам. На имущество обвиняемых был наложен арест.

Сейчас следователи собрали достаточно доказательств и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото rostov.sledcom.ru