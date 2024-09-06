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В Ростове 8-летний мальчик получил травмы, провалившись в коммуникационный колодец

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По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает следком по региону.

Новости Ростовской области

Несчастный случай с ребенком произошел сегодня в Пролетарском районе Ростова. В открытый коммуникационный колодец по ул. Нижегородской провалился 8-летний мальчик. Он получил травмы и был госпитализирован. Об этом инциденте сообщили донские СМИ, а также глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, подчеркнув, что власти города готовы оказать семье ребенка необходимую поддержку.

В свою очередь произошедшим заинтересовались следователи. По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования находятся на контроле в аппарате следственного управления, сообщает ведомство.

Фото: следком по РО

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Таганрогская правда
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