В Ростове 8-летний мальчик получил травмы, провалившись в коммуникационный колодец

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает следком по региону.

Несчастный случай с ребенком произошел сегодня в Пролетарском районе Ростова. В открытый коммуникационный колодец по ул. Нижегородской провалился 8-летний мальчик. Он получил травмы и был госпитализирован. Об этом инциденте сообщили донские СМИ, а также глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, подчеркнув, что власти города готовы оказать семье ребенка необходимую поддержку.

В свою очередь произошедшим заинтересовались следователи. По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования находятся на контроле в аппарате следственного управления, сообщает ведомство.

Фото: следком по РО