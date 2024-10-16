В Ростовской области за неделю коронавирус зафиксирован у 1189 человек

В Ростовской области на 41-й неделе — с 7 по 13 октября — коронавирус подтвержден у 1189 человек. Выздоровели 1237 человек, госпитализировано 18, летальных случаев нет. Такие цифры приводит портал «Объясняем.рф».

Отметим, что на 40-й неделе заболевших было чуть больше — 1277 человек, а еще неделей раньше — 1222.

«В целом по России отмечено снижение показателя заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей на 11,4 %. Рост зафиксирован в 25 субъектах РФ», — уточняет «Объясняем.рф».

В Ростовской области на прошедшей недели по-прежнему фиксируется самый высокий в ЮФО уровень заболеваемости ковидом. Следом идет Краснодарский край, где выявлено 753 случая, и Волгоградская область — 386 заболевших.

Напомним, все желающие могут вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время в Ростовской области иммунизация против COVID-19 проводится препаратами «Спутник Лайт» и «Конвасэл».

Пройти вакцинацию от коронавируса можно в поликлиниках по месту жительства.

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