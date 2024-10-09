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На Дону против гриппа привито более 871 тысячи человек

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По данным Роспотребнадзора по региону, ни у одного из привитых против гриппа не зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений.

#Здоровье

Напомним, вакцинация против гриппа в Ростовской области стартовала в конце августа. Для создания коллективного иммунитета в регионе планируется привить порядка 60% населения — свыше 2,4 млн человек.

«Вакцинация проводится не позднее, чем за 2-3 недели до начала эпидемического подъема заболеваемости. Оптимальное время для проведения иммунизации — период с сентября по конец ноября», — отмечают в Роспотребнадзоре.

В Ростовскую область в 2024 году по федеральной поставке для проведения вакцинации против гриппа поступили вакцины «Ультрикс Квадри», Совигрипп», «Флю-М».

В первую очередь необходимо прививаться детям с 6 месяцев, школьникам, студентам, работникам медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам транспортной и коммунальной сферы, беременным женщинам, людям старше 60 лет, призывникам, взрослым с хроническими заболеваниями.

Все желающие также могут вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время в Ростовской области иммунизация против COVID-19 проводится препаратами «Спутник Лайт» и «Конвасэл».

Пройти вакцинацию от гриппа и коронавируса можно в поликлиниках по месту жительства.

Ранее мы рассказывали о том, зачем проводить детям вакцинацию против гриппа.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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