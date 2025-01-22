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В Ростовской области выясняют причину гибели 12-летнего ребенка

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В Ростовской области следователи выясняют причину гибели 12-летнего мальчика, тело которого было обнаружено в одном из частных домовладений города Гуково. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

На место происшествия проведен осмотр, опрошены родственники. По предварительной информации, смерть мальчика наступила от отравления окисью улерода, в результате эксплуатации печи на твердом топливе.

«По данному факту проводится проверка, назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что житель Дона убил приятеля и сбросил тело в сливную яму.

Фото rostov.sledcom.ru

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Таганрогская правда
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