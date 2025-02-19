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В Ростовской области выпустили на волю 150 фазанов

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В Ростовской области выпустили в естественную среду обитания 150 фазанов, сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Даже зимой в охотхозяйствах региона продолжается работа по разведению охотничьих видов животных и птиц. На этот раз фазанов выпустили на волю в Азовском районе.

По словам глава минприроды Ростовской области Михаила Фишкина, в минувшем году в охотничьих угодьях Дона более 10 тысяч животных и птиц выпустили в естественную среду обитания. А рост численности по всем видам копытных к предыдущему году в среднем составил 5,7%. В частности, на волю было выпущено 19 европейских ланей, более 90 пятнистых и благородных оленей, 7148 уток-крякв и 2770 фазанов.

В холодное время года специалисты ГБУ РО «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения» совместно с охотпользователями подкармливают животных – выкладывают для них корма и соль.

Ранее мы рассказали, что рыбак из Ростовской области поймал на спиннинг гигантского сазана.

Фото donland.ru

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новости охотхозяйства Ростовская область фазаны
Таганрогская правда
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