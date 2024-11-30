В Ростовской области выпустили на волю 14 оленей и 7 ланей

В конце ноября в Ростовской области на волю выпустили 14 европейских оленей и 7 ланей. Все животные были выращены на территории государственного природного заказника «Горненский».

Специалисты заказника ведут комплексную и последовательную работу по расселению животных, чтобы поддерживать биоразнообразие региона. Они также занимаются сохранением их среды обитания, подкармливают животных, ведут профилактику болезней и защищают от браконьерства.

По словам министра природных ресурсов и экологии области Михаила Фишкина, с 2015 года численность копытных в донском регионе выросла на 71%. Только в этом году охотхозяйствами и Дирекцией ООПТ в естественную среду уже выпущено более 10 тысяч животных: ланей, оленей, фазанов и уток-крякв.

Ранее мы рассказали, что в донском парке Лога лемуры массово заболели бордетеллёзом.

Фото Минприроды РО