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В Ростовской области введен режим ЧС из-за продолжительной засухи

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Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 11 июня, донской губернатор Василий Голубев.

Новости Ростовской области

Принято решение о смене режима повышенной готовности, который действовал в регионе с прошлой недели, на режим чрезвычайной ситуации. Подписал документ, в соответствии с которым режим ЧС из-за почвенной засухи вводится в Ростовской области с 18 часов 11 июня и до особого распоряжения, — написал Василий Голубев в своем телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что из-за продолжительной почвенной засухи в Ростовской области погибли и пострадали значительные площади посевов сельхозкультур.

По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и длительной засухой, последовавшей за ними, труженики села могут потерять до 30% урожая, — уточнил губернатор.

Режим ЧС позволит донским аграриям быстрее оформить страховые выплаты и возместить потери.

Василий Голубев поручил обеспечить сбор и обобщение информации о площадях гибели сельскохозяйственных культур и сумме ущерба от ЧС.

Напомним, режим повышенной готовности действовал в регионе с 4 июня.

Изображение от bedneyimages на Freepik

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Таганрогская правда
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